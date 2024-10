Stadio Granillo, Falcomatà: “La concessione durerà 99 anni”. I dettagli

Le dichiarazioni del Sindaco Giuseppe Falcomatà dopo la ricognizione presso lo Stadio “Oreste Granillo”:

“E’ andata molto bene, un giro di perlustrazione che ha consentito ai progettisti del credito sportivo, di verificare lo stato dell’impianto. Adesso andremo al deposito per verificare l’area dei parcheggi. Vogliamo implementare una struttura per far vivere la zona 7 giorni su 7. In modo che possano godere dell’intera area”.