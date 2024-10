Reggina, l’11 marzo è arrivato. Gallo: ‘Giornata importante’. Ecco perchè

L’11 marzo è arrivato. Era il giorno tanto atteso e che soprattutto la società amaranto aspettava. “Un’altra giornata importante”, l’ha definita così il presidente Gallo nel tweet di ieri, in quelle poche righe in cui ha detto molto altro.

Leggi anche

Oggi ci sono due importanti appuntamenti. Si parte questa mattina con l’arrivo a Reggio Calabria di Andrea Abodi, già conosciuto nel mondo del calcio come presidente della Lega di serie B ed oggi presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo.

Ci saranno dei sopralluoghi, insieme anche al sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà, presso lo stadio Oreste Granillo ed il centro sportivo S. Agata e probabilmente una visita la si farà anche al PalaCalafiore. Il presidente Gallo, sin dal suo insediamento, ha parlato subito di strutture ed ovviamente di Granillo, pensando ad interventi massicci sull’impianto storico di via G. Galilei, in modo da renderlo più moderno e fruibile sette giorni su sette.

Attendiamo di sapere quello che ne verrà fuori da questo incontro-confronto.

E nella stessa giornata, l’udienza a Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del Coni, presieduta dal Presidente Frattini, riguardo il ricorso presentato da Viterbese, Imolese e Rimini, contro la sentenza della Corte Federale d’Appello (vicenda fideiussione Finworld), la quale aveva concesso dieci giorni di tempo alle società coinvolte, per presentare nuova e valida fideiussione.

La Reggina aveva provveduto, nonostante la ristrettezza dei tempi, addirittura con qualche giorno di anticipo e la faccenda sembrava definitivamente chiusa. L’ennesimo ricorso, invece, porterà adesso alla decisione dell’ultimo grado della giustizia sportiva. Non c’è timore in casa amaranto, ma la giusta preoccupazione, insieme alla convinzione di poter far valere le proprie ragioni, così come già accaduto in secondo grado.