Reggina in crisi, Gallo misterioso: “Comincio a stancarmi”

Luca Gallo affida a Twitter pensieri che si avvolgono nel mistero. Il presidente amaranto, in una giornata che ha visto la Reggina non riuscire a superare la Paganese ultima in classifica, ha scritto su Twitter: “Domani altro appuntamento importante, e altri ancora ne verranno. Io sempre presente, io continuo a correre, però comincio a stancarmi. Anzi sono proprio stanco, veramente stanco”.

Amarezza evidente, parole che bisogna collegare solo al rendimento della squadra o anche ad altro? Il dubbio rimane. La certezza incece è legata ai due importanti appuntamenti di domani.

E’ previsto infatti un sopralluogo al Granillo dell’attuale presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo Andrea Abodi, già presidente della Lega di serie B. Al contempo, il Collegio di Garanzia del Coni si esprimerà sulla vicenda fidejussione.

Domenica di amarezze e di delusioni. Sul campo la Reggina ha dimostrato di non voler abbandonare la crisi di gioco e risultati, adesso arrivano le parole criptiche del presidente Gallo. E rimane da capire quanto e se la panchina di Drago è a rischio…