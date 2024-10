Reggina, la società riflette. Drago è davvero a rischio?

Niente da fare neppure questa volta. Neanche contro l’ultima della classe che in questo campionato ha vinto solo una volta ed incassato una montagna di reti, la Reggina è riuscita a fare risultato pieno.

Drago se la prende con il rosso di Baclet che, a suo avviso, avrebbe stravolto i piani tecnici e tattici del lavoro settimanale, ignorando, però, che fino al quel momento la prestazione degli amaranto era stata inguardabile e paradossalmente, solo dopo l’uscita dell’attaccante ex Cosenza, si è visto qualche piccolo miglioramento.

Sei punti in altrettante gare è media retrocessione, si viaggia esattamente all’opposto rispetto a quanto la società si aspettava, nel momento in cui ha frettolosamente esonerato Cevoli per far posto proprio a Drago. La società riflette sul da farsi approfittando anche della pausa che il calendario impone alla Reggina la prossima settimana, ma le riflessioni riguardano oltre che l’attuale andamento, certamente la posizione contrattuale per durata e consistenza, dell’ex allenatore del Crotone e di tutto il suo staff.

In tutto questo vanno molto decisi i colleghi di tuttomercatoweb.com che parlano di un allenatore a rischio e scrivono:

“A rischio la panchina di Massimo Drago. Il tecnico della Reggina, reduce dal pareggio a reti bianche con la Paganese rischia l’esonero. Come raccolto da TMW Drago paga il periodo non troppo brillante della squadra, che ha vinto l’ultima volta lo scorso 11 febbraio”.

Vedremo nei prossimi giorni quello che accadrà.

