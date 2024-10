Reggina, altro che cambio modulo. Primo tempo inguardabile e Baclet espulso

Secondo quanto abbondantemente annunciato in settimana, mister Drago ha cambiato l’atteggiamento tattico della sua squadra, schierandosi con una difesa a tre, altrettanti centrocampisti sulla mediana, gli esterni Kirwan e Strambelli, in attacco Doumbia e Baclet.

Per quello che riguarda l’efficacia di queste modifiche, per quello che si è visto nei primi quarantacinque minuti, se è possibile vi è stata anche una involuzione sul piano del gioco. Mezza conclusione su calcio piazzato e pallone sfiorato di testa da Conson, zero produzione di gioco e la beffarda simulazione di Baclet a tre minuti dalla conclusione del primo tempo, con il giocatore già ammonito e mandato anzitempo negli spogliatoi dal direttore di gara.

Davvero inguardabile la squadra di Drago che adesso, con la necessità di vincere il match per agguantare la zona play off, dovrà giocare tutta la seconda parte con l’uomo in meno.