Reggina, Drago: “Espulsione episodio decisivo. Deluso dai risultati”

Reggina che non va oltre il pareggio contro la Paganese ultima in classifica, amaranto in inferiorità numerica dal finale del primo tempo per la doppia ammonizione a Baclet.

Le parole del tecnico amaranto ai microfoni di Antenna Febea.

“Partita preparata tutta la settimana in un certo modo, poi arrivano episodi come quello dell’espulsione che vanificano tutto. Abbiamo giocato 60 minuti in 10, non possiamo regalare un giocatore a nessuno. Abbiamo provato nel primo tempo a passare al 3-4-1-2 con Strambelli trequartista ma non è bastato. Il passaggio al 3-5-2? Facciamo fatica a sviluppare gioco dalla difesa, inoltre abbiamo giocatori in condizioni fisiche non ottimali. Più che sui moduli stiamo lavorando sui concetti di gioco. Sono deluso dai risultati ottenuti in queste sei partite, siamo usciti troppe volte dalle partite e questo non va bene. In diverse occasioni ci sono stati episodi contrari ma con i se e i ma non si va da nessuna parte. Adesso abbiamo 2 settimane per lavorare anche dal punto di vista fisico prima della sfida fondamentale con il Catania”.