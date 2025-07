Reggio, lastre di ferro in strada: quando la toppa peggio del buco. Un lettore: ‘Problema irrisolto’ – FOTO

A distanza di circa 20 giorni dalla prima segnalazione, il problema in via Genovese Zerbi a Reggio Calabria resta ancora irrisolto. Un lastrone di ferro, posizionato da Castore per coprire una buca stradale, continua a creare disagio ai residenti e ai passanti.

La vicenda parte da una perdita d’acqua, che sembrerebbe originarsi poco più sopra, in via Benassai. Dopo diverse settimane, Sorical è intervenuta in quella zona, riparando il guasto e procedendo al ripristino dell’asfalto.

Tuttavia, il tratto iniziale di via Genovese Zerbi – l’ingresso del Lungomare – resta in totale abbandono. Nessun segno di lavori, nessuna riparazione. Solo quella lastra metallica che, invece di risolvere, aggrava la situazione, tra rumori molesti e pericoli per chi transita.

Una situazione che i cittadini definiscono paradossale: “La toppa è peggio del buco”, commenta un lettore, stanco di attese e silenzi. La richiesta è semplice: intervenire in modo definitivo, prima che il disservizio diventi un problema più serio.