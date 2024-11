Giuseppe Gioia è un calciatore del Bocale.

L’A.S.D. Bocale Calcio 1983 comunica di aver ingaggiato il centrocampista Giuseppe Gioia.L’accordo tra le parti è stato siglato stamane e legherà il giocatore reggino al Bocale per una stagione.Centrocampista con doti difensive, nella prima parte della scorsa stagione ha vestito la maglia dell’Hintereggio per poi lasciare la squadra reggina nel mese di Dicembre e rimanere fermo ai box in attesa di sistemazione.<< Sono soddisfatto della mia scelta, Bocale è una piazza importante – dichiara Gioia – qui hanno un progetto serio ed importante, spero di rimanerci a lungo>>.<<Dopo sei mesi di inattività sono più carico che mai – aggiunge il centrocampista – spero di ripagare la fiducia accordatami dalla società del presidente Sapone e mi auguro di far bene sia a titolo personale che come gruppo>>.