Elezioni, Princi ai giovani che disertano le urne: ‘L’Europa governa la vostra quotidianità’

La vice presidente della Regione Calabria Giusy Princi, ospite del talk di approfondimento politico ‘Reggio Politik‘, in onda su RTV, ha risposto anche alle domande del direttore di CityNow Vincenzo Comi. Nel corso della puntata la candidata alle prossime elezioni europee, ha analizzato la disaffezione dei giovani al voto e l’ombra dell’astensionismo, creata proprio dalle nuove generazioni.

C’è un dato che preoccupa e non poco, il 40% degli elettori tra 18 e i 34 anni non si reca alle urne. Un segnale che testimonia evidentemente come i giovani non conoscano l’importanza dell’Europa né cosa può fare il Parlamento Europeo per il loro futuro.

Come si spiega ai giovani dunque l’importanza dell’Europa?