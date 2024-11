Giusy Versace e Raimondo Todaro a Reggio Calabria per “Ballando con le stelle”

-di Laura Maria Tavella. Questa mattina, per le vie della città, Giusy Versace e il ballerino Raimondo Todaro, tra i protagonisti della decima edizione di “Ballando con le stelle” hanno girato una clip per la trasmissione condotta da Milly Carlucci. Una sorpresa per tutti i fans che seguono ora Giusy Versace nelle vesti di ballerina!L’atleta e il ballerino sono partiti dall’ Hotel Excelsior alle ore 9,30, per poi spostarsi per le vie della città, al seguito delle telecamere, pronte a immortalare le bellezze panoramiche.Le riprese del videoclip andranno, in onda, poi, sugli schermi di Rai1 nella puntata del 1° novembre. Ed ancora, a seguire, alle ore 16.00, i due ballerini si sono spostati nella città natale di Raimondo Todaro, a Catania, in Piazza Duomo. website