Interventi innovativi di neuroradiologia al G.O.M. di Reggio Calabria

Al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, presso la U.O.C. Neuroradiologia diretta dal Dr. Antonio Armentano, sono stati effettuati due interventi di embolizzazione di aneurismi cerebrali giganti nei giorni di giovedì 30 e venerdì 31 gennaio.

La complessità degli interventi e la necessità di collaborazione

La morfologia e la localizzazione delle due malformazioni vascolari rendevano gli interventi estremamente complessi e difficili da gestire. Per garantire la massima sicurezza per le pazienti, era stata presa in considerazione la possibilità di trasferirle in un centro con maggiore esperienza in casi simili.

Tuttavia, al fine di evitare la migrazione fuori Regione, che avrebbe comportato rischi per le pazienti e disagi familiari, la Direzione Generale, in accordo con l’equipe della Neuroradiologia, ha deciso di avvalersi della collaborazione di uno dei massimi esperti nel settore della Neuroradiologia interventistica, il Prof. Francesco Causin, Direttore della U.O.C. Neuroradiologia dell’Azienda Ospedale-Università Padova.

Il Prof. Causin ha già collaborato più volte con gli specialisti del G.O.M. per il trattamento di malformazioni artero-venose particolarmente complesse.

L’esito degli interventi e il percorso post-operatorio

Gli interventi hanno riguardato due pazienti cinquantenni e sono stati condotti in collaborazione con l’equipe della Neuroradiologia del G.O.M., composta dal Dr. Armentano e dalla Dr.ssa Alessandra Porcelli.

Entrambe le operazioni sono perfettamente riuscite, e le pazienti stanno completando la degenza presso la U.O.C. di Neurochirurgia diretta dal Dr. Mauro Campello.

Prospettive future: collaborazione continua con Padova

Grazie al successo di questi interventi, che hanno permesso di trattare casi complessi direttamente al G.O.M. senza trasferimenti, la Direzione dell’Ospedale sta valutando la possibilità di rendere continua la collaborazione con l’Azienda Ospedale-Università Padova.

L’obiettivo è quello di:

Gestire localmente anche i casi più complessi , evitando trasferimenti fuori Regione.

, evitando trasferimenti fuori Regione. Avviare un programma di formazione per i professionisti del G.O.M.

per i professionisti del G.O.M. Garantire ai cittadini calabresi le migliori risposte diagnostico-terapeutiche senza la necessità di migrare altrove.

Maggiori informazioni sulle attività del G.O.M.

Per saperne di più sulle attività del G.O.M., visita il sito www.gomrc.it e scarica l’App GOM RC.