Grande fermento per il colossal “I promessi sposi”,dal 12 al 14 Novembre al Palacalafiore

Prenotazioni da Istituti Scolastici di tutta la regione per la grande Opera Musicale “I Promessi Sposi”

di Alessandro Manzoni che, con il colossale allestimento messo in piedi dal regista della Rai Michele Guardì, approderà al Palacalafiore di Reggio Calabria dal 12 al 14 novembre prossimi. Alla Show Net di Ruggero Pegna, promoter dell’ evento, si susseguono da tutte le province le richieste di biglietti per i due spettacoli mattutini del 13 e 14 novembre, con inizio alle ore 10.30, riservati esclusivamente alle scuole.

Il nuovo straordinario allestimento de “I Promessi Sposi”, che nel quadro degli eventi patrocinati anche da Expo 2015 e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, partirà il 2 ottobre da Milano, toccherà esclusivamente Padova, Reggio Calabria, Bari, Napoli, Palermo e Roma a gennaio 2016.

Per la Calabria, quindi, un’unica imperdibile tappa nella più grande e accogliente struttura della regione. Tre gli spettacoli serali: alle ore 21.00 dei giorni 12, 13 e 14 novembre. Due gli spettacoli mattutini per le scuole: alle ore 10.30 dei giorni 13 e 14 novembre, al prezzo studenti di euro 13,50.

L’imponente spettacolo, che durerà esattamente due ore e trenta minuti compreso intervallo, si avvale di un super cast in cui spiccano alcuni dei nomi più noti dell’Opera Musicale moderna italiana: Graziano Galatone nel ruolo di “Renzo”, Noemi Smorra in quello di “Lucia”, Vittorio Matteucci nell’ “Innominato”, Rosalia Misseri (già Esmeralda in Notre Dame de Paris) vestirà i panni della “Monaca di Monza”, l’amatissimo Giò Di Tonno sarà “Don Rodrigo”, Salvatore Salvaggio indosserà la tonaca di “Don Abbondio”, Brunella Platania sarà “Agnese”, Enrico D’Amore “Egidio”, Lorenzo Praticò sarà il “Griso”. Ed ancora in scena, con due ruoli ciascuno: Christian Gravina (Fra Cristoforo – Cardinale Borromeo),Chiara Luppi (Perpetua – la madre di Cecilia) e Vincenzo Caldarola (Avvocato Azzecca Garbugli – Conte Attilio). Un eccezionale Corpo di ballo completerà il nutritissimo cast.

“Si tratta di uno spettacolo straordinario che, per le dimensioni del nuovo allestimento – ha dichiarato Ruggero Pegna – in Calabria può essere organizzato soltanto nel palasport reggino, come accadde per Notre Dame De Paris e la Divina Commedia. Un evento eccezionale ed imperdibile, con gli attori-cantanti più bravi e amati del genere e grandi firme”.

Tra le prestigiose firme, infatti, oltre a quella del celebre regista della Rai Michele Guardì, che ne ha curato anche testi e libretto, ci sono: Pippo Flora per le musiche e gli arrangiamenti, Luciano Ricceri per le scene, Luciano Cannito per le coreografie, Alessandro Lai per i costumi, il grande maestro orafo crotonese Gerardo Sacco per i gioielli, Marco Macrini per le luci. La direzione dell’Orchestra Sinfonica “Nova Amadeus” è del maestro Renato Serio. Un’altra stella calabrese, il musicista e cantautore Sergio Cammariere, figura come pianista, oltre ad aver fornito la Consulenza nell’Editing musicale. Uno spettacolo maestoso che, certamente, incanterà il pubblico di tutte le età.

“I Promessi Sposi” a Reggio Calabria chiuderà col botto la ventinovesima edizione di “Fatti di Musica Radio Juke Box”, la rassegna del miglior live d’autore ideata e diretta da Ruggero Pegna, con il partenariato dell’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria, della Comunità Europea e la collaborazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Reggio. Lo spettacolo sarà premiato come “Migliore Produzione dell’Anno”.

I biglietti sono disponibili in tutti i punti Ticketone e online ai siti www.ticketone.it e www.ruggeropegna.it. Per gli spettacoli serali sono previsti sconti del 15% per comitive di almeno 25 persone e per gli spettacoli mattutini per le scuole è previsto il prezzo ridottissimo di euro 13,50 a studente. Per i biglietti per le scuole è necessario contattare la segreteria organizzativa al numero telefonico 0968441888 oppure alle mail info@ruggeropegna.it, segreteria@ruggeropegna.it.

Informazioni Utili per gli Spettatori

Prezzi dei biglietti per gli spettacoli serali (tutti posti a sedere numerati): € 39,50 platea e tribuna centrale bassa, € 34,50 tribuna laterale bassa e tribuna centrale alta, € 29,50 curva, € 24,50 tribuna laterale alta. Per gruppi di almeno 25 persone sconti del 15%.

Per gli spettacoli mattutini, esclusivamente per gruppi scolastici, biglietti € 13,50. Per prenotazione e acquisto dei biglietti per le SCUOLE e per gli SCONTI GRUPPI, telefonare allo 0968441888 oppure scrivere alle mail: info@ruggeropegna.it, segreteria@ruggeropegna.it .

Punti Vendita Ticketone disponibili in Calabria per spettacoli dei giorni 12, 13, 14 novembre ore 21,