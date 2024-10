Reggio, al teatro Cilea i big della risata per la finale di ‘Facce da bronzi’

Tutto pronto per il gran finale a Reggio Calabria. Informazioni e biglietti

Tutto pronto per il gran finale a Reggio Calabria del festival “Facce da Bronzi“, giunto alla sua decima edizione. Dopo le tappe degli scorsi mesi in diverse città italiane e l’evento speciale di Lamezia Terme, il festival nazionale si concluderà il 26 maggio alle ore 20,45 al teatro “Francesco Cilea” con un live caratterizzato da tanti comici in gara e ospiti speciali. La manifestazione nata nel 2013, è ideata e prodotta dall’associazione “Calabria dietro le quinte APS” ed è sostenuta dall’avviso “Attività culturali 2022” – PAC 2014-2020 della Regione Calabria, con il patrocinio della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria, di Roma Capitale II Municipio e di Unicef Italia.

Lo spettacolo, sarà condotto dall’attore comico Gennaro Calabrese che guiderà i nove comici selezionati nelle diverse città italiane (Faenza, Aversa, Samarate e Roma) e pronti a sfidarsi a colpi di battuta per conquistare l’ambito premio “Facce da bronzi” dedicato quest’anno, all’attore del Bagaglino Oreste Lionello. Durante la serata, saranno assegnati anche altri prestigiosi riconoscimenti: il premio “Miglior testo Giacomo Battaglia” dedicato al noto comico reggino, il premio “Un sorriso per l’Unicef” assegnato da una giuria composta da bambini e tanti altri riconoscimenti.

I comici in gara sono: il duo Bromance Enea Salicioni e Filippo Matteoni da San Marino, Alice Redini da Milano (vincitrice del “Faenza cabaret”), Dario D’angiolillo da Latina (premio del pubblico del “Faenza cabaret”), Chiara Mercurio da Prato, Carolina Cecere da Aversa, Eleonora Romano da Napoli, Le BruGatti (Cinzia Brugnola e Rachele Gatti da Milano), il duo Twintwins (Adriana e Giuliana Vangone da Roma), Mike Rollins da Torino.

Il concorso artistico sarà arricchito da un importante parterre di ospiti: il comico romano Dado uno dei comici di punta di Zelig e di altre importanti trasmissioni televisive, l’attore Loris Fabiani con il personaggio di Lunanzio reduce dalla trasmissione LOL di Amazon Prime e vincitore della nona edizione del Festival, il comico di Zelig Rocco Barbaro amico del festival che, in questi anni, ha sostenuto e contribuito alla crescita della manifestazione, l’attore comico del bagaglino Gigi Miseferi e il duo comico I non ti regoli (Peppe Scorza e Peppe Mazzacuva). Alcuni ospiti faranno parte anche della giuria tecnica presieduta dall’autore di Zelig e direttore artistico del festival Alessio Tagliento e da altri esperti del settore come il comico di “Colorado” Giovanni D’Angella rappresentante del Faenza Cabaret – Premio “Alberto Sordi” gemellato con Facce da bronzi, Angela Battaglia sorella del compianto attore Giacomo.

Per info e prenotazioni dei biglietti è possibile consultare il sito www.calabriadietrolequinte.it – www.liveticket.it, le pagine social @calabriadietrolequinte o inviare una e-mail a: info@calabriadietrolequinte.it