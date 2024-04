L'Officina dell'Arte pronta a stregare Reggio Calabria con il musical Neverland

"Per la prima volta, il cartellone dell'Oda si arricchisce di un'opera che farà scoprire al pubblico un mondo fatato pieno di luci ed effetti video"

Due giorni imperdibili al teatro “Francesco Cilea” con il musical “Neverland”. Questa sera alle ore 21 e domani alle ore 18, l’Officina dell’Arte di Peppe Piromalli dona ai suoi abbonati e non, la magia senza età del giovane che sfidava il tempo in ‘NEVERLAND – l’Isola che non c’è’, una reinterpretazione moderna e vivace del classico di James Matthew Barrie.

Lo spettacolo, per la regia di Roberto Ciufoli, unisce la fedeltà al testo originale con elementi di sorpresa e una compagnia di acrobati che porta in scena un’esibizione straordinaria. Con costumi fantasmagorici e scenografie innovative, lo spettatore sarà travolto per due ore, da immersive proiezioni su schermi LED che danno nuova vita all’ambientazione incantata.

“Per la prima volta, il cartellone dell’Oda si arricchisce di un’opera che farà scoprire al pubblico un mondo fatato pieno di luci ed effetti video che si mescolano per dare vita ad una originale versione di una delle storie più famose e amate al mondo – afferma il direttore artistico Piromalli -. Una serata e, domenica, una pomeridiana che ci mostra l’innocenza e la meraviglia dell’infanzia ma anche, ci invita a credere che la magia può realmente attraversare la finestra e, finché nel cuore alberga la fede nelle fate, la storia non conoscerà mai una fine”.

Il musical con brani inediti, scenografie originali e una parte di recitazione che arricchisce danza, canto e performance, intreccia le forme di espressione che senza più confini rigidi trasportano emozioni e nuove dimensioni. Reggio Calabria si prepara ad ospitare un evento eccezionale per risvegliare il bambino che è in noi e finchè crediamo nelle favole, la magia e la storia non finiranno mai.