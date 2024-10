Bilancio positivo per la Master Class in Musical di Attendiamoci Onlus

​“Sono rimasto piacevolissimamente sorpreso della preparazione dei ragazzi e del loro entusiasmo” – afferma Manuel Frattini, danzatore, cantante e attore teatrale italiano, specializzato nell’interpretazione di musical che ha tenuto la prima edizione della MASTER CLASS in MUSICAL organizzata dall‘Associazione Attendiamoci Onlus – nell‘ambito delle proprie attività di formazione globale dei giovani e di potenziamento delle risorse personali – con il ballerino e coreografo Andrea Verzicco e l‘attore Eugenio Papalia.

45 ragazzi, dai 15 ai 35 anni, per quattro giorni hanno vissuto al Villaggio dei Giovani tra musica, danza e parole, per un momento di alta formazione, mettendo al centro la persona e la sua crescita umana. Attendiamoci Onlus ha voluto offrire ai partecipanti la possibilità di confrontarsi all‘interno di un bene confiscato alla mafia sulle specificità del Musical e, al contempo, mettendo in relazione i giovani, condividendo spazi e tempi, per riflettere sul valore del dialogo e della relazione grazie anche agli incontri con Don Valerio Chiovaro.

Sono stati giorni di studio intensivo per i ragazzi che hanno avuto la possibilità di perfezionarsi con affermati professionisti del settore.

“Ho girato l‘Italia – continua Frattini – ma devo dire che mai ho incontrato una realtà così bella come quella di Attendiamoci dove ho visto un gruppo di giovani, affiatati, amanti del musical, che hanno saputo donarsi e nello scambio comunicativo, apprendere. Ho visto giovani che si impegnano e il loro entusiasmo lo portano in scena e questo arriva al cuore del pubblico. Durante la Masterclass ho deciso di osare, ho alzato l‘asticella delle difficoltà e loro hanno risposto con professionalità. Devo dire che sarebbe bellissimo se altri giovani, in altri luoghi, seguissero l‘esempio dei ragazzi di Attendiamoci perché loro vivono il loro tempo impegnandosi, costruendo se stessi, e restando lontani da ambienti pericolosi che animano le nostre periferie“.

Bilancio positivo anche per l‘attore Eugenio Papalia che durante la Masterclass ha lavorato con i ragazzi su monologhi: “E‘ stata una esperienza gratificante, – afferma Papalia – sia per loro che per me. Ci siamo confrontati e nel reciproco darsi c‘è stata una crescita. Ho lavorato con un gruppo di giovani affiatato, che si cimenta nel musical senza risparmiarsi, con entusiasmo“.

Quattro giorni, dunque, di intenso lavoro al Villaggio dei Giovani, ma anche di divertimento con la divertente, ma altamente formativa testimonianza dell‘attore, comico, cabarettista, imitatore Gennaro Calabrese. In una serata conviviale ha raccontato il sogno di un giovane reggino diventato realtà su palchi prestigiosi.Dunque, una esperienza questa che ha lasciato anche i ragazzi con una carica positiva: “E‘ stato bellissimo – racconta Giuseppe Paleologo -, una Masterclass Musical ad alti livelli formativi, sia sotto l‘aspetto artistico che educativo. Tutti i ragazzi hanno molto partecipato e ci siamo confrontati anche su lo studio di una coreografia difficile e su monologhi intensi“.