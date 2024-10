Al Granillo finisce in parità tra la LFA Reggio e la Vibonese

Finisce in parità l’incontro tra la LFA Reggio Calabria e la Vibonese. Prima parte di gara con gli ospiti più padroni del campo ma amaranto in almeno due circostanze vicini alla rete del vantaggio. Nella seconda parte la squadra di Trocini preme maggiormente, crea diverse opportunità ma rischia in almeno due circostanze. Bolzicco all’esordio aveva trovato la prima rete in amaranto, ma un fallo di Rosseti segnalato dal direttore di gara gli nega la gioia del gol. Tra le cose negate, c’è anche un calcio di rigore per la Reggio Calabria.

Primo tempo

Sembrava non vedesse l’ora di avere Bolzicco a disposizione mister Trocini. L’attaccante è stato buttato subito nella mischia al fianco di Rosseti, il sacrificato tra gli Over è Salandria, mentre in mezzo accanto a Barillà e Mungo viene collocato il giovane Zucco.

Il primo sussulto arriva dopo dieci minuti di gara. Parodi controlla male, svirgola e la palla finisce tra le braccia di Vercea. Per l’arbitro è passaggio volontario, sulla successiva punizione indiretta la palla è abboindantemente fuori.

Dopo una lunga fase di nulla, la partita viene svegliata da una conclusione dal limite di Barillà deviata con difficoltà dal portiere Del Bello. Sulla respinta Bolzicco colpisce ma troppo debolmente seppur da ottima posizione. Qualche minuto più tardi su cross di Dervishi tocco di mano netto in area di rigore della Vibonese ma arbitro e assistente non ravvisano nulla. Sulla stessa azione l’esterno amaranto si infortuna ed è costretto ad uscire dal campo, al suo posto Provazza. Il primo tempo si conclude con il risultato di 0-0.

Secondo tempo

Grande pericolo per la porta di Vercea al quarto minuto. Su angolo, colpisce di testa Ciotti e la palla sbatte sulla base esterna del palo. Poco dopo incredibile errore di Rosseti lanciato a rete da Mungo. Solo davanti al portiere si fa parare il tiro. Bolzicco aveva realizzato di testa la prima rete in amaranto, ma un presunto fallo di Parodi in area segnalato in area di rigore annulla tutto. Ottimo avvio degli amaranto. Scatenato sulla destra il giovane Provazza. Bne servito da Rosseti colpisce in diagolale, gran parat di Del Bello. Sulla ripartenza la Vibonese va vicinissima al gol ancora con Ciotti a campo aperto e davanti a Vercea si fa parare il tiro.

Al trentunesimo sponda di Bolzicco per Barillà, tiro a giro e grandissima parata di Del Bello che toglie la palla dall’incrocio. Amaranto decisamente migliori nella seconda parte. Nonostante la spinta finale il match finisce in parità, 0-0.