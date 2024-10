Granillo: i seggiolini sono arrivati, lavori avviati per il posizionamento

Adesso la corsa contro il tempo per la prima in casa

Tutto confermato secondo quanto riferiva qualche giorno addietro il delegato allo sport Giovanni Latella. I primi duemila seggiolini sono arrivati allo stadio Granillo come documentato in questa foto ed ora inizia la corsa contro il tempo per consentire l’apertura parziale della Tribuna Est, in occasione della prima uscita stagionale programmata il primo di settembre contro la Cavese.

L’Amministrazione Comunale ha garantito lavoro continuo compreso il week end in modo da poterne collocare il più possibile e quindi avere già un discreto colpo d’occhio all’esordio casalingo.