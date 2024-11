Gustitalia 2014 a Reggio Calabria: dal 26 al 28 Dicembre percorso degustativo e intrattenimento all’aperto a Piazza Italia.

Per gli amanti della tradizione e delle tipicità le festività natalizie in riva allo Stretto avranno un sapore speciale grazie alla manifestazione GustItalia 2014 che dal 26 al 28 dicembre animerà il cuore pulsante della nostra citta, piazza Italia, offrendo un programma ricco di sorprese declinate rigorosamente sul tema delle eccellenze alimentari della provincia reggina. GustItalia 2014 – realizzata dall’associazione “Ydea” con il patrocinio della Provincia di Reggio Calabria, nell’ambito del progetto “Mafia NO”, del Comune di Reggio Calabria e del Consiglio regionale della Calabria – consentirà a circa 30 artigiani locali di proporre le proprie tipicità in un’atmosfera unica e dinamica che risponde allo spirito di chi abita il territorio. La kermesse intende coniugare, attraverso la rigorosa ricerca del “made in Reggio”, la qualità dell’enogastronomia locale ad un variegato cartellone di eventi e di occasioni di intrattenimento senza perdere di vista, al contempo, l’aspetto benefico. I visitatori che desidereranno addentrarsi nel percorso degustativo all’aperto di GustItalia 2014 infatti, contribuiranno, con la donazione di un euro a sostenere la campagna Unicef “100% Vacciniamoli tutti” rinnovando così per altro, il fortunato connubio che in città si è realizzato negli ultimi mesi con diverse iniziative patrocinate dalla Provincia di Reggio che hanno avuto grande visibilità e notevole riscontro di pubblico (come Facce da Bronzi e Festival delle Cover band) e l’associazione di respiro internazionale che si occupa di aiutare i minori in difficoltà nelle zone del mondo in cui non sono garantiti i diritti e la minima assistenza sanitaria. “L’Unicef provinciale ha voluto dare maggiore slancio alla propria azione di sensibilizzazione – ha dichiarato Pietro Marino responsabile provinciale Unicef– attraverso la partecipazione a numerosi eventi per poter raggiungere un numero sempre crescente di persone. Anche con GustItalia siamo convinti di poter conseguire importanti risultati in favore dei bambini, proprio grazie al richiamo di un’iniziativa che punta sulla qualità dei prodotti e sulle tipicità nostrane con un coinvolgimento fattivo dei tanti artigiani che con grande dedizione e maestria rendono il nostro territorio uno scrigno di eccellenze”. La peculiarità e la creatività insite nella tradizione culinaria reggina, seppur con significative contaminazioni e innovazioni, saranno al centro della tre giorni che sarà seguita in diretta, dai più importanti media locali come RTV, Esperia Tv, Sud e Radio Studio 54. All’interno del fitto calendario di iniziative di scena a Piazza Italia si evidenziano dei veri e propri eventi come i cooking show dello chef Enzo Cannatà, in programma alle 18 di venerdì 26 dicembre e alle 16 di sabato 27 dicembre, e la presenza della naturopata Patrizia Pellegrini, anche questa prevista per sabato 27 dicembre. GustItalia 2014 è frutto di un’intensa attività di relazioni con il territorio che mira alla promozione e alla valorizzazione dell’eccellenze coinvolgendo tutte le maggiori e positive espressioni della città e della provincia. Oltre ad artigiani e produttori sono molte le associazioni che hanno sposato l’iniziativa così come significativa è la collaborazione realizzata con l’Ufficio scolastico provinciale di Reggio Calabria, e con la Dirigente Mirella Nappa, che consentirà agli studenti dell’ultimo anno dell’Istituto alberghiero di Villa San Giovanni di sperimentarsi, in qualità di assistenti cuochi e hostess, tra gli stand per conseguire un attestato finale.