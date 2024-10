Hey Guys: keep Reggio Clean, Please! – FOTO

Lo scorso Week End, presso la International House BRiTiSH SCHOOL di Reggio Calabria, i più piccoli studenti della scuola, hanno partecipato attivamente e con entusiasmo all’evento “Keep Reggio Clean”.

La prima parte dell’evento si è svolta in classe insieme agli insegnanti madrelingua, che hanno coinvolto gli studenti in attività ludico-ricreative su tematiche ambientali, volte a favorire l’interazione e la comunicazione tra i bambini in lingua inglese.

Nella seconda parte, gli studenti, muniti di guanti e sacchetti della spazzatura differenziati, sotto la supervisione degli insegnanti e dei membri dello staff, hanno ripulito da carta e plastica le aiuole della discesa del Ponte della Libertà antistante la scuola ed una parte della spiaggia del Lido Comunale.

Ogni coppia di studenti aveva con sé un sacchettino verde per la carta e uno blu per la plastica: è stato sorprendente vedere l’attenzione e la cura con cui ogni bambino si assicurava che ogni rifiuto fosse nel sacchetto giusto!

L’evento, svolto grazie alla collaborazione di insegnanti, membri dello staff e genitori, oltre ad avere uno scopo ludico ricreativo e di confronto tra bambini di classi diverse, che si sono dimostrati pronti a collaborare e aiutarsi a vicenda, si è concentrato su una componente didattico- culturale molto importante: mostrare ai bambini quanto sia importante il rispetto per l’ambiente che ci circonda che è parte di noi e del nostro benessere.

Grazie a questa iniziativa i bambini hanno potuto toccare con mano quanto sia semplice e soddisfacente dare il proprio piccolo ma fondamentale contributo alla cura e salvaguardia di ciò che ci circonda. E dai visi entusiasti e sorridenti possiamo essere sicuri che il messaggio sia passato e possa essere trasmesso da questi piccoli eroi.

Hey Guys: keep Reggio Clean, Please!