Reggina, Ballarino: ‘Speriamo che il dramma si trasformi in favola’

"Chi non è venuto allo stadio si è perso un grande spettacolo"

Doppietta di Ragusa e gol di Renelus, con l’intermezzo di Bieto, uno dei pochissimi lampi della Nissa nel corso di una gara sempre in pugno agli amaranto. Parla il patron Ballarino a radio Febea: “Siamo finalmente a meno uno, adesso questo minitorneo, pensando ad una gara alla volta, purtroppo non siamo padroni del nostro destino, ma i bastoni tra le ruote al Siracusa li stiamo mettendo. Qui c’è un gruppo meraviglioso, i ragazzi vogliono arrivare fino alla fine, consapevoli delle grandi responsabilità che hanno, tutti danno il massimo anche chi oggi ha problemi fisici scende in campo e lotta.

I tifosi della Curva Sud meravigliosi, chi non è venuto allo stadio si è perso un grande spettacolo. Dopo tanti sacrifici, momenti anche drammatici, spero che il dramma si trasformi in favola“.