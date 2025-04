Serie D: la Reggina continua la sua scalata, Siracusa vicinissimo. I risultati e la classifica

Un’altra vittoria, l’ottava consecutiva dopo quella maledetta sconfitta interna contro il Siracusa e la rincorsa al primo posto che continua. Adesso gli aretusei sono avanti di un solo punto e le giornate alla fine tre, calendario sempre favorevole ai siciliani che giocheranno per due volte consecutive in casa. Colpo esterno della Vibonese che vede vicinissimi i play off, perde ancora il Locri, prossimo avversario degli amaranto. Si torna in campo giovedi.

I risultati della giornata

Acireale – Sambiase 2-1

Città di S. Agata – Pompei 1-1

Enna – Vibonese 1-3

Ragusa – Locri 2-1

Reggina – Nissa 3-1

Scafatese – Favara 3-1

Licata – Paternò 2-3

Nuova Igea – Sancataldese 1-0

Riposa: Siracusa

La classifica



Siracusa 69

Reggina 68

Scafatese 56

Sambiase 50

Vibonese 49

Nissa 43

Paternò 40

Nuova Igea 38

Pompei 35

Ragusa 34

Acireale 32

Sancataldese 31

Favara 29

Enna 28

Licata 26

Città di S. Agata 24

Locri 22