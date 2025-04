Giro Ciclistico, Pronestì (FI): ‘Strade in condizioni vergognose e disagi: basta eventi improvvisati’

La segreteria comunale di Forza Italia del Comune di Melicucco, nella persona del suo responsabile, Giuseppe Saverio Pronestí esprime dissenso su quanto accaduto durante l’organizzazione della recente gara ciclistica promossa dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà.

Un evento che, almeno nelle intenzioni, avrebbe dovuto promuovere lo sport, il territorio e la partecipazione cittadina. E invece cosa abbiamo avuto? Una vetrina vuota, disorganizzata, fatta di pubblicità ad effetto e di facciata, che ha creato disagi e messo in pericolo la sicurezza pubblica.

Leggi anche

Le strade di competenza della Città Metropolitana, quelle stesse strade percorse dai ciclisti, erano in condizioni vergognose: erbe infestanti ai bordi, in alcuni tratti addirittura sul tracciato stesso. Non si è pensato minimamente alla sicurezza degli atleti, né alla decenza minima che una competizione del genere dovrebbe garantire.

E non è finita qui. Questa manifestazione, annunciata in pompa magna, ha completamente ignorato le esigenze dei cittadini. Quartieri paralizzati, traffico bloccato, famiglie costrette a fare giri interminabili per raggiungere casa o lavoro. Nessuna comunicazione efficace, nessun piano di viabilità alternativo. Solo disagi.

E tutto questo per cosa? Per una partecipazione quasi nulla, per un evento che non ha lasciato nulla al territorio se non amarezza, rabbia e una domanda semplice: ma chi governa questa città metropolitana, vuole davvero continuare ad amministrare in questo modo?

Il sindaco Falcomatà e l’amministrazione metropolitana si assumano le proprie responsabilità. Non si può continuare a promuovere eventi senza curare i bisogni reali delle comunità locali.

Leggi anche

Come Forza Italia di Melicucco, ribadiamo il nostro impegno a fianco dei cittadini, delle famiglie, dei territori abbandonati. Basta facciate, basta eventi improvvisati. È ora di amministrare con competenza e buon senso.

Questa non è solo una semplice lamentela, ma è un appello: cambiamo rotta, per Reggio Calabria e la sua provincia, per i suoi cittadini, per il nostro futuro.