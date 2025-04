67° Giro Ciclistico, Viviani incantato dal percorso: ‘Paesaggi che riempiono il cuore’

È il momento del 67° Giro ciclistico Città Metropolitana di Reggio Calabria. La gara, che si svolge sabato 12 aprile, prende il via da Bova Marina e si conclude sul Lungomare Falcomatà a Reggio Calabria dopo 183,3 chilometri di gara e circa 1.800 metri di dislivello.

Tra le presenze autorevoli di quest’anno c’è il ciclista professionista Elia Viviani:

“Il percorso è bellissimo ma esigente, nel ciclismo moderno per un corridore veloce con le mie caratteristiche è più difficile potersi giocare la vittoria. Abbiamo comunque una squadra pronta con gli scalatori per gli attacchi da lontano e, in caso di volata, per provare a giocarcela. Ieri pedalando per una cinquantina di km abbiamo visto una città bellissima, il mare e paesaggi che riempiono il cuore”.