Hostaria e PizzAria dei Campi: a casa vostra... in nostra compagnia

Se i nostri clienti non possono venire da noi, Hostaria e PizzAria dei Campi sono lieti di arrivare sulle loro tavole. Tutto questo per continuare ad offrire piccoli momenti di nornalità, perchè le feste certamente vanno rimandate, ma ci può essere comunque uno spazio per celebrare ogni momento.

Take away personalizzato

Un take away personalizzato che soddisfa ogni palato, grazie alla sinergie dei due locali. Pizze e pinse personalizzate tradizionali e gourmet, menù disponibil in monoporzioni: polpette, parmigiane, sformati, pinsotti, arancini e molto altro. Approfitta del servizio catering per ricordare i tuoi momenti speciali, con le persone che ami.

Su ordinazione anche la famosa "frittura al metro terra e mare" e tante altre delizie di pesce.

La bontà dei dolci

Anche il Pastrychef è disponibile per rallegrare le tavole dei nostri clienti. Ogni delizia può essere riprodotta in monoporzione e non. Come dimenticarsi del semifreddo alla mandorla, le sbricolate alla nutella, il tiramisù, la panna cotta, la torta caprese, la torta frangipane e tanto altro ancora. Sempre su richiesta sarà possibile ricevere il menù delle delizie per poter scegliere da quale dolcezza farsi tentare.

Basta una telefonata per scoprire le tante proposte, al cliente tocca solo apparecchiare la tavola.

Hostaria dei Campi via Reggio Campi - 0965.324003 - Reggio Calabria

Pizzaria dei Campi, via Possidonea - 348 7665981 - Reggio Calabria