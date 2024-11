I 60 anni dell’Avis comunale di Reggio Calabria. Domenica 23 la grande festa.

La sezione reggina “Evelina Plutino Giuffrè” dell’Avis (Associazione Volontari Italiani del Sangue) festeggia i suoi 60 anni di attività, domenica 23 marzo, con una grande festa che chiama a raccolta donatori e amici dell’associazione.Il programma della mattinata avrà inizio alle ore 9 con la celebrazione della Santa Messa nella chiesa di Santa Lucia. Seguirà la consegna delle benemerenze ai donatori nella cornice dell’auditorium Lucianum. Prezioso il contributo reso alla manifestazione da Poste Italiane, con la cartolina speciale e l’annullo filatelico, e dall’associazione culturale musicale “Canta e cammina”, che ha realizzato l’inno ufficiale dell’Avis comunale di Reggio Calabria corredato da un videoclip.“Sessanta anni di attività – ha dichiarato il presidente dell’Avis comunale di Reggio Antonio Romeo – segnano un traguardo importante per noi e desideriamo festeggiarlo con i nostri donatori che lo hanno reso possibile e con i quali abbiamo compiuto, fianco a fianco, ogni singolo passo prima di raggiungerlo”.“Un momento di grande emozione per me che ho guidato per tanti anni la sezione – ha sottolineato Mimmo Nisticò, consigliere regionale dell’Avis – anche perché quella reggina è stata la prima Avis nata in Calabria il 23 marzo 1954. Possiamo dire che questo traguardo segna la storia dell’Avis a livello regionale”.“In occasione di questo giorno di festa presso l’Auditorium Lucianum – ha spiegato Carolina Picciocchi, direttore della filiale di Poste Italiane di Reggio Calabria – sarà presente uno stand di Poste Italiane in cui saranno disponibili lo speciale annullo e la cartolina filatelica, realizzata da un bozzetto dell’artista Valeria Conti. Sarà il nostro modo di contribuire alla mission di solidarietà dell’Avis”.Con l’annullo speciale potrà essere timbrata tutta la corrispondenza presentata allo sportello temporaneo e quella che verrà inviata al responsabile della Filatelia di Reggio Calabria, in via Miraglia 14.“Il progetto di elaborazione dell’inno, realizzato dall’Associazione Culturale Musicale “Canta e Cammina” fondata da Mariarosa Curatola e Silvia Fornello oltre che dalla sottoscritta – ha spiegato Alessia Genua – ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue attraverso la musica. Quest’ultima è ritenuta curativa per le persone affette da malattie gravi ed è un valido modo per sensibilizzare giovani e adulti ai valori della solidarietà”. s