I AGREE REGGIO CALABRIA FOR NO HATE SPEECH MOVEMENT. Reggio rappresenta l’Italia in Europa, protagonista di una campagna internazionale

Reggio Calabria – A.P.I.C.E., l’Associazione di Progettazione Integrata per la Calabria in Europa, aderisce al NO HATE SPEECH MOVEMENT (Movimento contro l’istigazione all’odio), progetto gestito dal settore gioventù del Consiglio d’Europa rivolto ai giovani dai 13 ai 30 anni. Sulla spinta della giornata europea per rendere Internet più sicuro, il 13 febbraio p.v. alle ore 10.30 si terrà l’incontro “I Agree” Reggio Calabria for No Hate Speech Movement. Safer internet for safer users!

Presso la sede della Fondazione La Provvidenza Onlus in via Trabocchetto III n° 1 (accanto all’istituto “Righi”) a Reggio Calabria, si parlerà di tutela della privacy e della condivisione responsabile dei dati come azione di prevenzione all’istigazione all’odio online. Reggio Calabria per la prima volta è protagonista di una campagna con rilevanza internazionale, rappresentando l’Italia in Europa, per stimolare giovani e associazioni alla tutela dei diritti umani in ogni contesto.

Passando per il concetto di violenza e odio on-line, la psicologa Francesca Mesiano, socia APICE, guiderà i partecipanti a prendere consapevolezza che il rispetto verso se stessi e gli altri passa anche attraverso la tutela della privacy; la dott.ssa Valeria Gatto, socia e formatrice APICE, presenterà agli ospiti il NO HATE SPEECH MOVEMENT, gli obiettivi e gli strumenti a disposizione degli utenti per sostenere le campagne di sensibilizzazione promosse dal Consiglio d’Europa. Un evento di giovani che parlano ai giovani, per creare uno spazio online più sicuro e che guardi soprattutto al rispetto dei diritti umani.

Tra gli ospiti che hanno deciso di aderire l’associazione Agiduemila, che dal 1991 è attiva sul territorio reggino e offre opportunità di supporto a persone con disabilità fisica e/o mentale; IAMU.it (www.iamu.it) portale online e contenitore di idee e buone notizie da ricercare e condividere sul web e la fondazione La Provvidenza ONLUS, che ospita l’evento, e che dal 2005 si occupa di minori in situazioni di disagio presenti sul territorio reggino, offrendo loro servizi di sostegno e recupero scolastico oltre che attività ludico-ricreative.



Per informazioni:

apice.ue@gmail.com

Dott.ssa Valeria Gatto cell. 340 2593866

www.facebook.com/apiceu