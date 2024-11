I Club Dogo in concerto a Reggio Calabria, nella nuova area concerti della Luna Ribelle

-di Laura Maria Tavella. Finalmente, dopo vari rumors, arriva la conferma sui primi ospiti che inaugureranno la nuova area concerti della luna Ribelle.

Dopo avervelo anticipato nella video intervista realizzata agli organizzatori della serata con il dj Michael Calfan, adesso la conferma ufficiale: il 30 Maggio i Club Dogo saranno i super special guests di una serata ricca di novità, per inaugurare un nuovo spazio del noto locale reggino, rivisitato anche nello style.

I CLub Dogo presenteranno il nuovo album di Don Joe(componente del gruppo,ndr) “Ora o mai più”, uscito il 5 Maggio, nel quale è presente anche il brano “Status Symbol”, realizzato con gli altri componenti dei Club Dogo.

Oltre ai nuovi singoli, però, Gué Pequeno ,Jake La Furia e Don Joe riproporranno anche i vecchi brani e quelli tratti dall’ultimo album “Non siamo più quelli di Mi Fist”, premiato con un Disco d’oro.

Oltre che alla Luna Ribelle, i Club Dogo saranno protagonisti, per tutta l’estate, nelle discoteche italiane con un dj set che passerà in rassegna la migliore selecta nazionale e internazionale impreziosita dal cantato di Jake La Furia e Gué Pequeno che proporranno alcuni brani dell’ultimo album che nelle date del tour ufficiale ha chiuso con un doppio sold out all’Alcatraz di Milano.

Alla fine di ogni dj set i Club Dogo si intratterranno con il pubblico per un meet & greet dedicato a foto ed autografi.

Evento da non perdere, quindi, quello del 30 Maggio alla Luna ribelle per l’evento che apre ufficialmente la stagione estiva dei concerti : anche quest’anno, Citynow.it sarà lì per raccontarvelo!