I Ponti tra progetto e paesaggio’: all’Università Mediterranea di RC il convegno organizzato dal DICEAM.

Lunedi’, alle ore 9:30, nell’Aula magna di Ingegneria della Universita’ Mediterranea di Reggio Calabria, si affrontera’ il tema della progettazione dei ponti e delle interazioni tra l’ingegneria dell’opera, la sua architettura ed il paesaggio.Enzo Siviero, architetto Honoris Causa, professore ordinario di Tecnica delle costruzioni presso l’Universita’ IUAV di Venezia, sviluppera’ il tema del ponte mostrandone le affascinanti implicazioni interdisciplinari.Il convegno, organizzato dal Dipartimento DICEAM dell’Universita’ Mediterranea e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria, si aprira’ con gli indirizzi di saluto del rettore della Mediterranea, Pasquale Catanoso, e del presidente dell’Ordine degli Ingegneri, Francis Cirianni, cui seguiranno le comunicazioni introduttive del prof. Nicola Moraci, direttore del Dipartimento DICEAM e dell’ing.Enzo D’Amore, docente di Costruzioni in zone sismiche presso il DICEAM. Al termine delle comunicazioni e del dibattito il prof. Siviero guidera’ la mostra che raccoglie alcune opere rappresentative del suo impegno nel campo della ricerca, della didattica e della professione.La mostra rimarra’ aperta fino al 30 marzo.