Un Natale di emozioni e storie preziose con Frisina Gioiellerie – FOTO

Il Natale è il periodo dell’anno perfetto per raccontare e condividere emozioni, per celebrare legami e creare ricordi che durano nel tempo. Chi meglio di Frisina Gioiellerie, con una tradizione che vive da anni a Reggio Calabria, sarebbe in grado di accompagnarvi in questo viaggio? Trasforma ogni dono in un simbolo di amore, eleganza e raffinatezza.

Il Natale da Frisina Gioiellerie: regali che parlano al cuore

Ogni regalo scelto tra le collezioni di Frisina Gioiellerie è un messaggio prezioso, capace di emozionare e sorprendere. Dai gioielli iconici di Crivelli, Damiani, Salvini che illuminano il cuore di chi li indossa, ai raffinati dettagli di Chantecler e Pasquale Bruni e ancora Giovanni Raspini e DoDo, ogni pezzo racchiude un’emozione unica.

Ma il Natale di Frisina Gioiellerie non è solo gioielli. È anche il lusso discreto con accessori esclusivi: le penne Montblanc, per chi ama lasciare un segno eterno su carta, e gli orologi di Garmin e Citizen, perfetti per accompagnare ogni momento della vita. Ogni oggetto è pensato per soddisfare gusti e passioni diverse, con l’eleganza che contraddistingue, da sempre, la storica gioielleria reggina.

Passeggiando tra le proposte di Frisina Gioiellerie, si entra in un mondo dove la bellezza incontra il calore delle feste. Ogni gioiello ed ogni accessorio non rappresentano più solo un dono, ma un simbolo capace di raccontare storie e legami preziosi. Qui troverai il regalo perfetto per tutti: per una persona speciale, per la famiglia e, perchè no, anche per te.

Orari speciali per il Natale

Per rendere più semplice scegliere il regalo perfetto, Frisina Gioiellerie ti accoglie con orari estesi per il periodo natalizio:

Aperto tutti i giorni fino al 5 gennaio, incluse le domeniche .

. Dal 21 dicembre alla Vigilia di Natale , orario continuato dalle 9:30 alle 20:00 .

, orario continuato dalle . Chiuso nei giorni di festa: 25 e 26 dicembre, e 1° gennaio.

“Ti aspettiamo nel nostro punto vendita di Reggio Calabria, in Corso Garibaldi e ad Oppido Mamertina, Corso Vittorio Emanuele II per vivere insieme la magia del Natale. Frisina Gioiellerie è il luogo dove i desideri prendono forma e i regali diventano ricordi preziosi, per un Natale che rimarrà nel cuore”.

Maggiori informazioni

Visita le pagine Facebook e Instagram.

CLICCA QUI per visitare il sito ufficiale di Frisina Gioiellerie.