Il 1? Agosto torna il Face Festival: l’arte totale ad Ecolandia. GUARDA IL VIDEO!

Dopo 4 anni di silenzio il FACE, Festival dell’Arte, della Creatività e dell’Ecocultura, torna dal 1° al 10 Agosto nel luogo che lo ha visto nascere, il Parco Ecolandia.Nato in una notte di follia ascoltando una canzone, il FACE ha tentato, nel corso di tre edizioni (dal 2007 al 2009) e con la partecipazione di oltre 150 artisti, di scuotere le coscienze, troppo spesso assopite, sull’urgenza dell’agire e sul coinvolgimento di tutti per attivare una spirale di cambiamento e partecipazione attiva attraverso l’arte e la creatività come forme di rinnovamento culturale e sociale. Perché “per quanto voi vi crediate assolti siete per sempre coinvolti”.Tanto è cambiato da quegli anni. Ecolandia, il parco tematico costruito attorno al fortino di Arghillà, da spazio abbandonato e dimenticato, vive oggi una nuova stagione di crescita. Un consorzio di imprese (Ecolandia Scarl), con ostinazione e coraggio, sta cercando di restituire dignità al parco comprendendo l’urgenza di una sua fruibilità al pubblico. In questo contesto il Face si pone come partner creativo del parco, una manifestazione importante per le tematiche sottese alla sua ideazione, ma anche per ciò che un parco ecologico delle dimensioni di Ecolandia potrebbe rappresentare per la città di Reggio Calabria.Questa quarta edizione del festival, promosso dall’Associazione Ca.t.ona con la direzione artistica di Paolo Genoese e Paolo Albanese, guarda al passato, con la partecipazione e la collaborazione di numerosi “amici” del Face, ma anche al futuro, coinvolgendo attivamente il territorio nella convinzione dell’importanza di fare rete delle realtà artistiche e culturali.Dall’1 al 10 Agosto Ecolandia ospiterà numerose forme di espressione artistica. Durante tutto il corso dell’evento sarà possibile partecipare a diversi workshop: dalla costruzione di strumenti musicali al riciclo creativo per bambini e adulti, dal ritratto fotografico alla serigrafia, dalla produzione di calchi in gesso alla danza, dall’arte circense alla musica popolare, e tanto altro.Le serate di punta dell’evento si svolgeranno il 1° Agosto, il 6 e il 10 con installazioni artistiche, mostre fotografiche, performance, rappresentazioni teatrali e concerti.Sul versante musicale, saliranno sul palcoscenico del Face Festival numerosi artisti. Il 1° Agosto la serata sarà dedicata alla musica popolare con Valentina Balistreri & Francesco Scopelliti, U Triulu, Skunchiuruti Band. Il 6 Agosto Fulvio Cama & Fabulanova, Banda Euterpe, Ice Scream Band, Fabrizio Canale. Il 10 Agosto Kento & Mad Simon From Kalafro. In tutte le serate i concerti saranno seguiti da Dj Set e Jam Session.Se il grado zero della comunicazione è il rumore, il silenzio su Ecolandia è stato assordante per troppi anni, anche per questo il FACE Festival ha camminato in silenzio per 4 anni per diventare oggi un urlo, non più, e non solo, di denuncia, ma di proposta concreta di rinnovamento.Per info su programma, artisti partecipanti e workshop visitare il sito www.facefestival.org