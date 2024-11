Il campionato del CSI ha espresso il proprio verdetto 2015

All’interno del girone della novità del girone “in rosa” dedicato al basket femminile prevale il Rac Tim.

La neonata società creata da un progetto “sperimentale” legato al giornale on line settoriale “Reggioacanestro.com” produce solo vittorie in stagione e vince in scioltezza(otto consecutive) il titolo regionale del Csi grazie ad una squadra giovane e combattiva.

Le ragazze allenate da Carlo Vetere hanno battuto nella finalissima regionale la Viola Basket ottenendo un pass storico: l’accesso alle finali nazionali di categoria che si disputeranno a Montecatini Terme dall’8 al 12 di Luglio 2015.

Il gruppo è variegato e proverà a stupire anche a livello nazionale.

Il Roster: Antonella Mamone,Ilenia Certomà,Fabiana Amodeo (Capitano), Mariam Anechoum, Valeria Imeneo, Simona Grillo, Simona Cascio, Francesca Ambrogio Ludovica Monte.

I tabellini della serie di finale

VIOLA REGGIO CALABRIA- RAC TIM 43-53 ( 7-13, 24-30, 33-42)

VIOLA: Crisafi 2, Riggio, Bordò 6, Astorino 10, Lettieri 3, Morante 4, Pietrobon 1, Pronestì 7, Belvedere n.e., Sergi 1, Merlo 9. Coach: Armando Russo

RAC TIM : Mamone 5, Monte n.e., Certomà 18, Amodeo 9, Anechoum 7, Imeneo 2, Grillo 4, Cascio 8. Coach: Carlo Vetere

Rac Tim-Viola Reggio Calabria 70-47

(19 5, 15 19, 13 10, 23 13)

Rac Tim:Mamone, Certomà 27,Amodeo(k) 8,Anechoum 11,Imeneo 11,Grillo 10, Cascio 3,Ambrogio ne.All Carlo Vetere

Viola Riggio Calabria: Bordò(k) 2, Astorino 6,Lettieri, Morante,Pietrobon 6, Pronesti 5, Sergi 8,Merlo 20.All Armando Russo