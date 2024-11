Il Polimeni perde a Brindisi e chiude il girone al secondo posto

Primo ko stagionale per il CT Polimeni che cede 2-4 a Brindisi sui campi in terra battuta del circolo pugliese. Una sconfitta indolore per i ragazzi del presidente Postorino (già certi del passaggio del turno e della qualificazione ai play off), che chiudono il girone 7 al secondo posto alle spalle del New Tennis Torre Del Greco.

Privi di Marco Trungelliti e Andrea Grazioso, i due tennisti col miglior ranking, i reggini, guidati in terra pugliese dal direttore sportivo Emilio Cozzupoli, hanno comunque onorato l’impegno, tenendo aperto l’incontro fino ai doppi conclusivi.

Domenica prossima in casa, sui campi di Parco Pentimele, Alvarez e compagni disputeranno un incontro di spareggio secco contro la Società Tennis Bassano per l’accesso alla finale play off che vale la serie A2. In caso di successo sui vicentini il CT Polimeni si giocherà la massima serie (andata 21 giugno a Reggio, ritorno 28 giugno in Trentino) contro il CT Trento.

Ecco nel dettaglio i risultati degli incontri di ieri:

CT Brindisi-CT Polimeni 4-2

Bray-Tarsia 6/2 6/0

Brigida-Romeo 7/5 6/3

Micolani-Alvarez 0/6 2/6

Saccone-Summaria 7/5 6/2

Saccone/Bray-Tarsia/Summaria 6/4 6/4

Brigida/Tarlo-Alvarez/Romeo 2/6 3/6