Il Club di territorio di Reggio Calabria lancia un appello per difendere il sito archeologico della Madonna di Capo Colonna

– Il Club di Territorio di Reggio Calabria, in accordo con ilTouring Club Italiano, esprime il proprio parere negativo relativamente ai lavori per lapavimentazione dell’area antistante il santuario della Madonna di Capo Colonna, difondazione bassomedievale, in quanto gli stessi insistono in un sito archeologico checonserva testimonianze databili dall’VIII secolo a.C. e che, nel merito, appartengono al forodella colonia romana fondata nel 194 a.C.Al contempo il TCI sollecita l’intervento del MIBAC per la salvaguardia dell’area sacra dovesorgeva il tempio dorico (V sec. a.C.) dedicato alla dea della fertilità Hera o Era (la romanaGiunone), ridotto oggi ad un’unica solitaria colonna.La salvaguardia e la tutela del patrimonio culturale è previsto all’art.1 dello Statuto del TCI ecome tale è una delle mission ispiratrici del Club nei suoi 120 anni della propria storia.Il Touring Club Italiano è un’associazione privata senza fini di lucro che da oltre 120 annipersegue obiettivi di interesse pubblico, a favore dell’Italia e dei cittadini, per tutelare evalorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Oltre a diffondere un turismo dolcee sostenibile, il Touring propone iniziative e progetti per far conoscere i tesori del Paese aitaliani e turisti.