Il coach della Nazionale di pallacanestro Simone Pianigiani ospite di Confindustria Reggio Calabria.

L’evento è organizzato dalla FIP Calabria nell’ambito della “Giornata Azzurra”, il progetto a carattere nazionale che coinvolge dirigenti, tecnici, allenatori e giovani atleti del basket italiano. Il c.t. azzurro parlerà agli imprenditori di gestione delle risorse umane. Nel pomeriggio il Centro sportivo Viola ospiterà il raduno di allenamento tecnico del settore giovanileSarà Simone Pianigiani, coach della Nazionale Italiana di basket e responsabile unico degli indirizzi tecnici e sportivi della Federazione Italiana Pallacanestro, l’ospite d’eccezione della “Giornata Azzurra” organizzata dalla FIP Calabria.L’evento, in programma mercoledì 7 maggio alle ore 15, nel Salone di Confindustria Reggio Calabria, si inserisce nell’ambito del più ampio progetto targato FIP in corso di svolgimento su tutto il territorio nazionale, quale occasione di studio e approfondimento tecnico per dirigenti, tecnici, allenatori e giovani atleti del basket italiano.Sempre nella stessa giornata di mercoledì, nel salone del Centro sportivo Viola (rione Modena), si svolgerà, con inizio alle ore 17.15, la conferenza stampa sportiva che introdurrà la seconda parte della manifestazione caratterizzata dal consueto raduno di allenamento tecnico del settore nazionale giovanile maschile. All’incontro con gli organi di informazione saranno presenti Giancesare Muscolino, presidente della Viola Reggio Calabria, Mimmo Praticò, presidente del Coni Calabria, Alessandro La Bozzetta, presidente Comitato Calabria della FIP e Simone Pianigiani, coach della Nazionale Italiana di basket.Il Progetto Azzurri (così si chiama l’iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Pallacanestro), è uno straordinario momento di aggregazione e confronto all’interno del quale si ritrovano tutte le componenti che operano nel movimento cestistico. Si tratta, dunque, di un appuntamento di grande rilievo che dirigenti, istruttori e allenatori possono sfruttare per arricchire ulteriormente il loro bagaglio di conoscenze e migliorare le proprie doti comunicative. La “Giornata Azzurra”, inoltre, come più volte sottolineato dallaFIP Calabria, costituisce uno spazio di forte impatto per ribadire la centralità dei settori giovanili e l’importanza di investire su di essi.L’evento del 7 maggio organizzato dalla FIP Calabria nel Salone degli Industriali reggini si inserisce perfettamente in questo contesto. Protagonista del clinic sarà il c.t. della Nazionale di basket, Pianigiani, al quale verrà affidato il compito di relazionare sul tema della gestione delle risorse umane. Il valore del team, del lavoro di staff, della pianificazione strategica, saranno alcuni dei principali concetti posti al centro di un incontro che avvicinerà il mondo dello sport a quello dell’impresa.Un’occasione, fortemente voluta dalla FIP Calabria, quale testimonianza di un impegno fattivo volto al superamento dell’individualismo tipico dei nostri giorni, e alla valorizzazione della condivisione di valori e metodologie di lavoro innovative.