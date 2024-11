Il dott. Smorto è il nuovo medico sociale della Vis.

I cestisti della Vis possono dormire sonni tranquilli: Mario Smorto, figura di grande prestigio negli ambienti sportivi calabresi e nazionali, rivestirà nella prossima stagione la carica di medico sociale del sodalizio bianco/amaranto. Specialista in ortopedia e traumatologia, fisochinesiterapia e medicina dello sport, nel corso della sua ultratrentennale carriera ha curato atleti di fama mondiale. Su tutti il campione Nba Manu Ginobili (quando, a inizio carriera, militava fra le fila della Viola) e i calciatori Giovinco, Montolivo, Viviano, Consigli e Acquafresca.Calcio, pallacanestro e calcio a 5 i settori in cui il dott. Smorto ha maggiormente operato. Fra le altre cose è stato responsabile sanitario della Reggina, medico della nazionale di calcio a 5 e di quella di calcio femminile, medico fiduciario del Comitato calabro Figc e consulente fisiatrico della Viola. È stato anche consigliere al Settore tecnico di Coverciano e componente della Commissione medica della Lega nazionale dilettanti, partecipando a diversi campionati europei e mondiali e ottenendo la benemerenza Figc e Coni.“Alla Vis – ha detto il neo medico sociale – ho trovato grande entusiasmo e voglia di far bene. Hanno un programma ambizioso basato sulla gestione del Palabotteghelle che, già da un anno, è stato ristrutturato ed è a disposizione di molte società della città. Per questi motivi, appena interpellato, ho dato la mia disponibilità molto volentieri. Ai cestisti della squadra ho chiesto di considerarmi come un amico al quale rivolgersi in caso di necessità e non solo”.“Come società – ha aggiunto il dg della Vis, Luigi Di Bernardo – siamo onorati di poterci avvalere di una simile professionalità. L’auspicio è che il rapporto con il dott. Smorto si consolidi nel corso degli anni”.