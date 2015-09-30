Il duo De Stefano in concerto al Festival di Tropea

Nella giornata del 1 ottobre 2015, nell’ambito del progetto che vede il Duo protagonista in vari luoghi italiani e non solo con “​Aimez VousBrahms?”, in questa occasione anche patrocinato dal Conservatorio di Vibo Valentia, arriverà all’interno del prestigioso Festival di Tropea organizzato dall’omonima Associazione che festeggia quest’anno i 20 anni di attività sotto la guida del M.Antonio Laureana.

Vi sono elementi nella storia della musica che lasciano presagire la futura fortuna di un compositore.

Brahms e la sua scrittura musicale

La grandezza della personalità, prima come uomo e poi come artista, di Johannes Brahms, lasciava presagire perfettamente il marchio indelebile che avrebbe lasciato sulla storia della musica. Persino i suoi non estimatori all’epoca dovettero ammettere la grandezza della sua scrittura, nonché la statura di compositore e pianista che, se pur ancorato a modelli riferibili al passato, era riuscito come Beethoven ad espanderne il limite ben oltre i confini conosciuti.

Si avverte tale immediata capacità già solo nelle prime note della versione per pianoforte a 4 mani dell’Academic Festival Overture, capolavoro “breve” che riscosse immediato successo, come nelle pagine pensate esplicitamente per questa formazione come i 19 Waltzes op. 39 o le famosissime Danze Ungheresi di cui il Duo De Stefano propone una selezione.

Non casualmente, con acume e senso musicale, il Duo abbina a questi grandi lavori per la tastiera altrettanti importanti, se pur meno noti, compositori che erano con Brahms affini nel linguaggio, come Giuseppe Martucci e i suoi Pensieri sul ballo in maschera” op.8, eseguiti secondo una recentissima edizione che mette in luce non solo gli aspetti compositivi ma anche interpretativi che sono un vero e proprio ripensamento di molti passaggi ed armonie del pensiero originale verdiano, o ancora la Fantasia sull’ opera “Aida” di Serrao, compositore meno noto e che il Duo sta portando avanti ad una graduale riscoperta.

Il capolavoro che chiude il programma

Chiude il programma un capolavoro consolidato e stabile repertorio del Duo De Stefano, i famosissimi “Pini di Roma” di Ottorino Respighi che suggellano con le loro armonie un grande percorso musicale.