Il duo reggino Miseferi & Battaglia in scena con ‘Dalle Lasagne al Brod…way’. Il 18 e 19 marzo al Politeama Siracusa.

Satira, ironia e musica swing dal vivo: un viaggio sulla macchina del tempo tra usi e costumi di reggini e italiani, dagli anni '30 a oggi

Il 18 e 19 marzo 2014 alle ore 21 al Teatro “Politeama Siracusa” di Reggio Calabria, andrà in scena “Dalle Lasagne al Brod…way”.Un travolgente varietà in due tempi a ritmo di musica Swing con Battaglia & Miseferi, Ivana Pellicanò e la Band Larga.

A bordo di un’immaginaria macchina del tempo, il pubblico potrà godersi un viaggio, attraverso l’irriverente lente della satira e dell’ironia, passando al setaccio l’Attualità, la Politica (Locale e Nazionale), così come anche gli usi e costumi dei Reggini e degli Italiani, vittime della crisi, fino all’uso spropositato delle Tecnologie.

Gli spettatori, tra risate e divertimento, ritorneranno indietro fino agli anni ’30 e ’40 per riassaporare in modo genuino e coinvolgente, lo straordinario repertorio di Musica e Canzoni Swing, grazie all’emozione dell’esecuzione dal vivo, con gli strumenti originali che hanno fatto la fortuna di questo intramontabile genere musicale, suonati dalla “Band Larga”.Al Pianoforte Francesco Pappaletto, al Contrabbasso Pino Delfino, al Sax Carmelo Coglitore, alla Batteria Tonino Palamara.