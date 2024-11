Il Face Festival prosegue con successo!

Continua il Face, Festival dell’Arte, della Creatività e dell’Ecocultura. Un viaggio nelle diverse forme espressive del mondo moderno, ad Ecolandia, la location in cui si riscoprono i luoghi e ci si riavvicina all’ambiente. Ancora, fino al 12 Agosto, è possibile immergersi nelle varie aree tematiche: ECOLOGIA, ARTI VISIVE, MUSICA, VIDEO PROIEZIONI, TEATRO, RICERCA ENOGASTRONOMICA, PERFORMANCES, DESIGN, ARCHITETTURA SOSTENIBILE.

Le mostre dei tanti artisti, aperte tutti i giorni dalle ore 19.00, vengono arricchite da esibizioni dal vivo di ogni genere.

Nella serata di ieri si sono succedute le performances di Marta Ciccolari Micaldi, Giornalista e autrice, specializzata in cultura e letteratura contemporanea nordamericana. Nel 2013, di ritorno da un soggiorno di dieci settimane negli Stati Uniti, ha inaugurato un blog di esplorazione del costume e della cultura statunitense, La McMusa, con un focus particolare sul romanzo contemporaneo e i concetti sempre vivi e intrecciati di sogno americano e on the road. Gli stessi che, poco dopo, hanno dato vita al suo corso di Letteratura Americana e ai tour letterari in America Book Riders, entrambi volti a unire geografia e letteratura.

Eleonora Uccellini & Tiziana Calabro’, che ispirandosi al blog di Tiziana “Lamedagliadelrovescio”, hanno attraversato, ridendo, la terra capovolta: “…Se il viaggio si faceva troppo periglioso, lei prendeva una lente magica nascosta in un segreto pertugio, dono tramandato dalle mani benevole delle femmine della sua stirpe. Quando osservava il mondo attraverso il cristallo incantato, il mare con tutti i suoi temibili abitanti si tramutava in un circo colorato e visionario, il suo sguardo si faceva stupito e attraversava ridendo la terra capovolta…”

Infine, in tarda serata ha preso il via il Live Music di Cassandra Raffaele e il

djset di Charlie Brancatelli.

Il Festival permette di respirare un’aria di espressività e libertà artistica che raramente può essere sperimentata nella nostra città. Ecolandia rappresenta, soprattutto in questi giorni, una realtà in continua evoluzione e crescita, che offre uno spazio di confronto e di talento; un evento interattivo che permette uno scambio reciproco tra gli artisti e chi osserva, restituendo ad entrambi qualcosa che rimane aldilà dello spazio e del tempo.

Ph. Demetrio Tripodi