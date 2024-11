Il Pentagono Reggio Nord campione d’Italia Over 40 Uisp

Per il terzo anno consecutivo, la Pentagono Reggio Nord calcio a 7, si laurea campione d’Italia “Over 40” UISP. La compagine guidata dal tecnico Pasquale Mordà, supera nella finale tutta reggina la Near Sport di Gioia Tauro con il risultato di 5-0. Le finali nazionali 2014/15 che si stanno svolgendo nella Riviera Romagnola, ha visto la Pentagono conquistare la scudetto da imbattuta superando anche gli avversari di Bergamo e Genova. Venti le reti realizzate ed una sola subita, questo lo score dei reggini, frutto di un’ottima organizzazione tecnica e tattica che si è affinata nel corso degli anni.

Un risultato schiacciante che ha visto la compagine capitanata da Pietro Cannistraci prevalere dal primo all’ultimo minuto. Le cinque reti sono state realizzate da Gatto, Scordino, Paviglianiti e doppietta di Maesano. Per la Pentagono Reggio Nord è il quarto scudetto conquistato in cinque partecipazioni. Solo nella stagione 2011/12, sempre a Rimini, i reggini sono stati battuti in semifinale dalla squadra di Udine.

Dopo aver conquistato lo scudetto nelle finali di calcio a 7, il Pentagono Reggio Nord si gioca oggi il tricolore nel calcio a 11 “Over 35” dove affronterà i pari età delle Marche.

La premiazione avvenuta al termine della gara, è stata effettuata da Giuseppe Marra presidente territoriale UISP di Reggio Calabria.

Questi i campioni d’Italia: Cufari, Cannistraci, Scordino, Tripodi, VIolante, Ielo, Gatto, Paviglianiti, Maesano, Quattrone, Iannó, Catalano, A.Musumeci. Allenatore/giocatore: Mordà