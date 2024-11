Il portiere Salvatore Grillo Brancati firma con la Villese Calcio

L’A.S.D. Villese Calcio comunica di aver ingaggiato il portiere Salvatore Grillo Brancati. L’accordo tra le parti è stato raggiunto nella giornata di lunedì e legherà l’estremo difensore alla Villese per il prossimo campionato di Promozione. L’annuncio è slittato necessariamente di qualche giorno in attesa del nulla-osta di Domenico Gullì, proprietario della Campese, che deteneva il diritto alle prestazioni sportive del giocatore. Pura formalità visto che ha liberato il portiere, senza alcun problema, da ogni adempimento precedente con la società di Campo Calabro.Salvatore Grillo Brancati, classe 1990, durante la scorsa stagione ha vestito la maglia del Val Gallico, in prestito dalla Campese, disputando un anno da assoluto protagonista. Nel suo palmares, infatti, la vittoria del campionato, la Supercoppa Provinciale e il Premio di Miglior Portiere del campionato di Seconda Categoria 2013/14, ricevuto il 2 Giugno proprio al Comunale Santoro di Villa San Giovanni, in occasione dell’All Star Game organizzato da Iam CALCIO Reggio Calabria. Per lui si tratta di un ritorno a casa, visto che è cresciuto nella giovanili della Villese, facendo la trafila sino alla categoria Allievi, prima di accasarsi alla Campese nel 2007.<< Sono felice di essere qui – ha dichiarato Grillo Brancati – e ringrazio la dirigenza e il mister per la fiducia accordatami. Sono perfettamente consapevole del mio ruolo e cercherò di mettere in difficoltà l’allenatore nelle sue scelte >>. Il portiere era stato cercato anche da diverse società di Prima e di Seconda Categoria, ma per lui il neroverde è una questione di cuore:<< Appena ho saputo di questa possibilità, non ci ho pensato due volte – ha aggiunto – Con la società abbiamo fatto le dovute valutazioni e abbiamo subito trovato l’accordo. Ora divertiamoci >>.La Villese ha quasi completato la rosa. In settimana verranno sciolte le riserve per quanto riguarda alcuni under e verranno vagliate le ultime opportunità di mercato.