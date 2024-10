Il reggino Rosario Canale su Rai2 per la finale del Festival di Castrocaro

Una vetrina importante per il cantautore reggino, in passato già protagonista nel programma Amici su Canale 5. Scopri di più

Tutto pronto per l’edizione 2019 del Festival di Castrocaro. Questa sera, a partire dalle ore 21.20, andrà in onda su Rai2 la diretta del famoso festival, che vedrà tra i partecipanti il cantante reggino Rosario Canale, in arte Kram.

Nella Piazza d’Armi di Terra del Sole, frazione di Castrocaro, è stato allestito un maxi palco sul quale si esibiranno i dieci che hanno superato le selezioni, che cercheranno di entrare nella storia del primo talent della storia della musica italiana, che negli anni ha visto nascere grandi star come Eros Ramazzotti, Zucchero, Fiorella Mannoia, Nek e Laura Pausini.

Una vetrina importante per il cantautore reggino, in passato già protagonista nel programma Amici su Canale 5.

Arrivano da tutta Italia, tra loro anche una ragazza di Malta. Oltre al reggino Canale, in gara ci sono sono Anita Guarino, Debora Manenti, Giovanni Arichetta, Gaia Gemmellaro, Michele Sechi (Mike Baker), Nicole Frendo, Riad Souala, Roberto Pio Leonardo Tornabene e Alfredo Bruno.

Padroni di casa, in quest’occasione, Belen Rodriguez e Stefano De Martino mentre la presidente di giuria sarà invece Simona Ventura.