Il ruolo dell’associazionismo nell’era moderna: al Palazzo Campanella il confronto tra le associazioni promosso da Fidapa

di Vincenzo Comi – Le associazioni svolgono un ruolo di fondamentale importanza, in virtù della loro capillare presenza nel territorio e in generale, soprattutto in Calabria, grazie anche al livello di professionalità degli associati.Occorre quindi porre una seria attenzione nei confronti delle associazioni che hanno come scopo l’interesse della collettività.Spesso le attività svolte rappresentano per le associazioni una vera e propria missione. Per questo motivo è fondamentale che sia riconosciuto il giusto merito nonché l’importanza del ruolo dell’associazionismo.La Fidapa di Reggio Calabria ha organizzato nel pomeriggio di venerdì un convegno dal titolo “Il ruolo dell’associazionismo nell’era moderna” coinvolgendo tutte le associazioni presenti nel territorio calabrese che hanno a cuore l’interesse della città. “Abbiamo voluto organizzare il primo dibattito sul ruolo dell’associazionismo coinvolgendo le diverse realtà presenti nel territorio che operano in tutti i rami del tessuto sociale – spiega Bruna Siviglia, vicepresidente Fidapa RC – E’ un momento di confronto, di scambio di idee e di programmi. Chiediamo la creazione di un forum con le istituzioni che a breve si andranno a formare in città per realizzare alcune idee sposate dalle associazioni che hanno aderito al nostro richiamo. In questa fase così delicata della nostra regione in cui le istituzioni sono dormienti il ruolo delle associazioni è divenuto fondamentale per il benessere e la crescita sociale.”La F.I.D.A.P.A. (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari) conta in Italia circa 12.000 iscritte, divise in 287 sezioni e in 5 Distretti. Presenti su tutto il territorio nazionale, con una netta prevalenza però nelle regioni meridionali. “Un momento importante di confronto con tutte le associazioni presenti sul territorio calabrese per capire quali sono le necessità e i progetti più impellenti da realizzare nella nostra regione per il bene comune. Due anni fa la nostra associazione ha compiuto 50 anni – afferma Franca Anna Tuccio, presidente Fidapa Rc – In questi anni ci siamo sempre occupati del ruolo dell’associazionismo – L’associazionismo oggi può rappresentare quella ‘quarta gamba’ alla quale lo Stato si appoggia.”Per il portavoce del Terzo Settore, avv. Luciano Squillaci, “il senso di questo incontro è legato all’importanza dell’associazionismo nel nostro territorio. Oggi si va sempre di più verso un sistema di welfare centrato sul cittadino più che sull’istituzione. La stessa Costituzione, con l’inserimento del principio di sussidiarietà, ha voluto che i cittadini siano i primi protagonisti. Il ruolo delle associazioni, soprattutto nei prossimi anni futuro, sarà cruciale. Diventerà fondamentale e decisivo il suo compito quando l’associazionismo avrà la possibilità e la capacità di determinare un’innovazione reale per il territorio. Le associazioni sono ‘cittadini organizzati’. E’ quindi necessario che le associazioni abbiano un ruolo preciso che sia di proposizione. In un sistema in cui le relazioni sono andate in crisi – conclude l’avv. Luciano – il futuro delle associazioni è quello di ‘facitori di relazioni’.”