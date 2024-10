Proiezione Bronzi a Palazzo Campanella, Mancuso: ‘L’occasione per celebrare la ricchezza della Calabria’

Da sabato sera, l’immagine dei due “magnifici guerrieri” ritrovati il 16 agosto del 1972 è proiettata sulla facciata principale del Consiglio regionale della Calabria. Palazzo Campanella, per l’intero periodo degli eventi celebrativi, ‘ospiterà’ l’ologramma dei Bronzi di Riace e del logo istituzionale del cinquantesimo anniversario del loro ritrovamento.

“Un’ occasione preziosa per rilanciare la bellezza dei Bronzi attraverso la loro maestosa immagine proiettata sulle mura della Casa dei calabresi”: il presidente Filippo Mancuso, annuncia la prima delle iniziative promosse dal Consiglio regionale, per la celebrazione del cinquantesimo anniversario dal rinvenimento di uno dei simboli maggiormente riconosciuti della Calabria in tutto il mondo.