IMSA_2018, all’Unical il Premio Italian Master Startup Award all’Università della Calabria

Nove i finalisti, ricco e articolato il programma, internazionale la giuria e una location scelta per meriti legati al trasferimento tecnologico che è l’Università della Calabria, sono gli ingredienti dell’atteso Premio Italian Master Startup Award (#IMSA_2018) il cui obiettivo è premiare i risultati conseguiti sul mercato da parte di giovani imprese hi-tech nei primi anni della loro costituzione.

Per la cerimonia di premiazione dell’importante Premio, promosso con cadenza annuale dall’Associazione PNICube in collaborazione con uno dei soci, quest’anno è stata scelta l’Unical e a organizzare l’evento, che si terrà il prossimo 14 maggio presso lo University Club, è il Liaison Office, che negli anni ha dimostrato grandi capacità e ottenuto soddisfacenti risultati nel settore del trasferimento tecnologico, in collaborazione con FinCalabra.

In gara nove finalisti: INGENIArs, Novatek, 3DNextech, Tuenda, WeCare srl, T4 Innovation e le tre spin-off dell’Università della Calabria GipsTech, Tech4sea e NanoSilical Devices.

I giurati che decreteranno il vincitore sono: Eugenia Di Somma, Grow It Up; Gregory Vincent, Ambasciata di Francia; Livia Amidani Aliberti, Dep. Of Int. Trade (UK); Paolo Anselmo, IBAN; Antonio Mazzei, FinCalabra; Giusy Stanziola, UniCredit.

L’evento prenderà il via alle 8.30 con l’esposizione delle aziende finaliste; a seguire la cerimonia con la presentazione dei nove finalisti e alle 11.30 la tavola rotonda “Innovazione, Ricerca e Startup per lo sviluppo del sistema delle imprese” alla quale presenzierà Marcella Panucci, Direttore Generale di Confindustria Calabria, nominata di recente Ambasciatrice della Calabria nel mondo dal Presidente della Regione Calabria On. Mario Oliverio, anche lui presente a IMSA per la chiusura dell’evento.

Al termine della tavola rotonda sarà annunciato e premiato il vincitore del Premio Italian Master Startup Award.