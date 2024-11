Nuova Clinica iPhone a Reggio: dopo l’inaugurazione, è già un successo

Grande partecipazione all’apertura del nuovo centro specializzato in via Del Gelsomino. Una realtà all'avanguardia che ha già conquistato il cuore dei reggini

Clinica iPhone ha aperto le porte a Reggio Calabria con grande entusiasmo e partecipazione, confermandosi da subito come un punto di riferimento per gli utenti Apple – e non solo – della città.

Situata in via Del Gelsomino, zona Cedir, la nuova attività rappresenta un progetto sul quale i titolari hanno investito e lavorato con dedizione assoluta per offrire un servizio completo e di alta qualità alla città.

Clinica iPhone di Reggio Calabria: un progetto realizzato con cura e dedizione

“Siamo fieri di aver portato Clinica iPhone a Reggio Calabria” ha raccontato l’amministratrice Antonella Ventura ai microfoni di CityNow.

Dello stesso avviso anche il marito, Eros Calarco responsabile tecnico dell’attività:

"È stato un progetto al quale ci siamo dedicati al 100% da un bel po' di tempo, curato nei minimi dettagli per dare il massimo alla città, sotto ogni aspetto: tecnico, commerciale e logistico. Ci teniamo tanto e siamo certi di aver dato tutto, e continueremo a farlo per i nostri clienti".

Servizi completi e riparazioni rapide

Clinica iPhone offre un’assistenza a 360°, progettata per soddisfare ogni esigenza legata ai dispositivi Apple. Di seguito l’ampio ventaglio dei servizi offerti:

Compravendita di iPhone : nuovi, usati garantiti e rigenerati, con possibilità di permuta.

: nuovi, usati garantiti e rigenerati, con possibilità di permuta. Accessori Apple : un assortimento completo di cover protettive, caricatori, cavi di ricarica, vetri di protezione e altro.

: un assortimento completo di cover protettive, caricatori, cavi di ricarica, vetri di protezione e altro. Riparazioni specializzate : per iPhone (schermo incrinato, problemi alla batteria, vetro posteriore rotto, fotocamere, scocca danneggiata, danni da cadute in acqua), iPad, MacBook, Apple Watch e interventi software.

: per iPhone (schermo incrinato, problemi alla batteria, vetro posteriore rotto, fotocamere, scocca danneggiata, danni da cadute in acqua), iPad, MacBook, Apple Watch e interventi software. Gaming e accessoristica di alto livello: tra cui console da gioco, PlayStation e computer dedicati al gaming, per chi cerca qualità e performance.

Riparazioni express per un’esperienza senza attese

Uno dei punti di forza di Clinica iPhone è il servizio express: i clienti vengono accolti in negozio e spesso, grazie alla rapidità del team, possono ritirare il dispositivo riparato durante la stessa visita. Questo approccio permette di minimizzare i tempi di attesa e garantisce un’assistenza veloce e di qualità, un valore aggiunto che ha già riscosso grande apprezzamento.

Progetti futuri e visione di crescita

Il team di Clinica iPhone è già proiettato verso il futuro:

“Abbiamo in cantiere un progetto che speriamo possa prendere vita in breve tempo,” dichiara Eros Calarco, indicando la volontà di espandere ulteriormente i servizi offerti per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più attenta e affezionata. La Clinica iPhone mira a consolidarsi come il punto di riferimento non solo per Reggio Calabria, ma per tutta la regione.

Orari e comodità per i clienti

Clinica iPhone è aperta tutti i giorni con orario continuato dalle 9:00 alle 19:00, garantendo massima disponibilità e un ampio parcheggio dedicato ai clienti per una visita senza stress.

“Siamo qui per offrire il meglio alla città, con passione e competenza. Vi aspettiamo in via Del Gelsomino, diamo appuntamento ai nostri clienti per l’apertura ufficiale, lunedi 11 novembre”.

