Apre a Reggio Calabria la più grande Clinica iPhone d’Europa

Il mondo della tecnologia a Reggio Calabria sta per fare un passo avanti senza precedenti. La Clinica iPhone, il centro di riparazione e vendita specializzato nei dispositivi Apple, inaugura ufficialmente la sua nuova sede nella zona Cedir, precisamente in via Del Gelsomino. Venerdì 8 novembre, dalle 18:00, unitevi a noi per scoprire un luogo unico, creato per prendersi cura dei vostri dispositivi con la precisione e la qualità che solo i tecnici certificati Apple sanno garantire.

Un’esperienza Apple su misura: la clinica di nuova generazione

La Clinica iPhone di Reggio Calabria si distingue per la sua filosofia: offrire un servizio su misura, rapido e sicuro, affidato esclusivamente a tecnici specializzati e certificati sui dispositivi Apple. Con una superficie di 200 mq, questa clinica è molto più di un semplice negozio: è un vero e proprio hub tecnologico che unisce uno spazio vendita di iPhone nuovi, usati e rigenerati e un servizio di riparazione espresso. I clienti potranno contare su diagnosi veloci e interventi immediati, tutto sotto la guida di esperti altamente qualificati.

Tecnologia, innovazione e comodità

Oltre ai laboratori tecnici all’avanguardia, la Clinica iPhone offre uffici, una sala riunioni per incontri e formazione e un ampio parcheggio dedicato ai clienti, un servizio raro che rende la visita ancora più comoda. Il nuovo spazio non solo riqualifica un locale fino ad ora inutilizzato a Reggio Calabria, ma trasforma l’area in un polo di innovazione, capace di rispondere alle necessità tecnologiche di tutta la comunità.

Clinica iPhone è è un centro pensato per risolvere le esigenze di chi utilizza quotidianamente dispositivi Apple, sempre con la massima attenzione alla qualità e alla sicurezza.

Tutto pronto per l’inaugurazione

L’inaugurazione è un’occasione perfetta per conoscere da vicino il team di esperti e scoprire tutti i servizi della Clinica iPhone.

L’appuntamento è per venerdì 8 novembre a partire dalle 18:00 per un evento speciale, pensato per accogliervi e guidarvi nel nostro mondo tecnologico. La Clinica iPhone di Reggio Calabria è pronta a diventare il vostro punto di riferimento per l’assistenza e la riparazione dei dispositivi Apple, offrendo soluzioni rapide e di alta qualità.

Non perdete l’opportunità di conoscere un progetto già presente a Roma e Ibiza, ora disponibile anche a Reggio Calabria.

Maggiori informazioni

Visita il sito, o le pagine Facebook e Instagram.