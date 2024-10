Reggio, incendio nel centro storico: Palazzo del Tribunale in fumo

Rogo alla Corte d'Appello. In corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria

In questi minuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Reggio Calabria sono al lavoro nel centro storico.

Incendio della Corte d’Appello a Reggio Calabria

Un elicottero sorvola la zona per agevolare l’intervento dei pompieri alle prese con un incendio verificatosi in via Arcovito. Dalle prime informazioni, le fiamme sembrerebbero provenire dall’edificio della Corte d’Appello di Reggio Calabria.

Tutta l’area è al momento blindata e il traffico bloccato poiché sono in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’edificio da parte dei Vigili del Fuoco intervenuti con un mezzo camion autoscala.

Sul posto anche numerose pattuglie delle forze dell’ordine e diversi militari che hanno recintato la zona per evitare possibili danni ai passanti.

Foto di Sebastiano Bas Sgro