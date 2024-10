Calabria, le fiamme avvolgono il tetto di alcune abitazioni a schiera – FOTO

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi alle ore 13.20 circa a Dasà per un incendio che ha interessato alcune abitazioni a schiera.

L’incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, ha interessato il tetto in legno e tegole di un fabbricato a due piani fuori terra al cui interno si trovavano 4 unità abitative tutte occupate. I vigili del fuoco, coordinati dal Funzionario di servizio Ing. Nicola Staiti, giunti sia dal distaccamento di Serra San Bruno che dalla Centrale di Vibo Valentia, dopo aver evacuato le persone presenti all’interno delle abitazioni hanno iniziato lo spegnimento provvedendo, tra l’altro, alla messa in sicurezza di sette bombole di GPL.

L’incendio è stato spento e circoscritto al solo tetto che è andato completamente distrutto.

Sul posto sono intervenuti 6 automezzi e 14 Vigili del fuoco.

Sono tutt’ora in corso le operazioni di smassamento e di minuto spegnimento.