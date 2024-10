Calabria, incidente mortale sulla SS 106. Tratto chiuso in entrambe le direzioni

Temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni la strada statale 106 radd. “Jonica” per un incidente al km 23,400 a Cassano allo Ionio (Cosenza).

Nel sinistro, che ha coinvolto due autovetture, si registrano quattro feriti e due deceduti.

Sono stata istituite deviazioni su strada provinciale.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

