Incidente mortale sulla SS106: perde la vita un motociclista

Un motociclista di 49 anni, originario di Oriolo, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto sulla strada statale 106, nei pressi di Amendolara, nell’alto Ionio Cosentino. L’uomo stava percorrendo la statale in direzione sud quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con due camion.

La dinamica dell’incidente: sbalzato dalla moto

Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Roseto, l’uomo è stato sbalzato dalla moto per diversi metri, morendo sul colpo. I carabinieri sono intervenuti tempestivamente per raccogliere tutte le informazioni utili alla ricostruzione esatta della dinamica dello scontro.

Il secondo incidente mortale in tre giorni

Questo tragico incidente è il secondo che si verifica nella stessa zona in soli tre giorni. Martedì scorso, infatti, un altro incidente mortale aveva coinvolto un bracciante agricolo di nazionalità marocchina sulla stessa strada.

La strada statale 106 chiusa al traffico

Il tratto della statale 106 teatro dell’incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire i soccorsi e le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati. Il traffico è stato deviato su strade secondarie, causando inevitabili disagi alla viabilità nella zona.

